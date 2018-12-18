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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İtfaiye kurtardı jandarma ıslanmasınlar diye şemsiye tuttu

İtfaiye kurtardı jandarma ıslanmasınlar diye şemsiye tuttu

İtfaiyenin yaralılara müdahale etmesi

Jandarma Uttu Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-112 sağlık ekiplerinin yaralıları sedye ile ambulansa taşıması
-askerlerin yaralıların başında şemsiye tutması
-jandarma itfaiye sağlık ekipleri detay
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- İznik-Yenişehir kara yolunda iki araç çarpıştı. Kaza da 4 kişi yaralanırken 3’ü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatin sonunda yaralıları sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılmaya çalışan yaralılar ıslanmasın diye jandarma ekipleri şemsiye tutarak başlarında bekledi. Kaza Bursa’nın İznik- Yenişehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki araç çarpıştı.Sıktı Uçkun idaresinde ki 16 KBU 04 plakalı ticari araç ile Şükrü Dinç idaresindeki 54 NC 920 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza da otomobil sürücüsü Şükrü Dinç ile aynı araçta bulunan Şenol Köroğlu, Veysel Koç yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, araçta sıkışan üç kişi itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 4 yaralıya, jandarma ekipleri ıslanmasınlar diyerek, şemsiye açıp başlarında bekledi.
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