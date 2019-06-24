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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İtfaiye kediyi botla denize açılarak kurtardı - İSTANBUL

İtfaiye kediyi botla denize açılarak kurtardı - İSTANBUL

- İtfaiye ekiplerinin deniz botuyla kedi kurtarmasıİtfaiye kediyi botla denize açılarak kurtardıİSTANBUL (AA) - Silivri'de kanalizasyon borusunda sıkışan kedi, botla denize açılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi sahilinde yaya köprüsünün altında bulunan kanalizasyon borusunda kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.Bunun üzerine olay yerine Silivri itfaiyesinden kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ulaşılması zor noktada bulunan kediyi kurtarmak için bot kullandı.Botla denize açılan ekiplerce kurtarılan kedi, doğaya salındı.Vatandaşlar, köprüde kurtarma çalışmalarını izledi.

Kanalizasyon 

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