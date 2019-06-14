İtfaiye karga yavruları için alarma geçti İzle

-itfaiye erinin kargayı alması

-detay



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’un Narman ilçesinde itfaiye ekipleri mahsur kalan karga yavruları için seferber oldu. Edinilen bilgileri göre, Narman ilçesi Camii Kebir Mahallesinde bir iş yerinin çatısında mahsur kalan karga yavruları Narman İtfaiye istasyonu ekiplerince kurtarıldı. Mahalle sakinlerinin durumu itfaiyeye bildirmesinin ardından harekete geçen Narman İtfaiye istasyonu ekipleri titiz bir çalışma ile çatıda mahsur kalan karga yavrularını tek tek kurtardılar. İtfaiye ekiplerinin hassasiyeti ve özverili çalışması mahalle sakinlerince takdirle karşılandı.

