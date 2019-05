İtfaiye erlerinin zorlu Ramazan mesaisi havadan görüntülendi İzle

-İtfaiyecilerin iftar saati

- İtfaiye erleri Ramazan Ayı’nda oruçlarını tutarken bir yandan da görevlerini yerine getiriyor. Ekipler, gelen ihbarla iftarını yarım bırakıp mesaiye koşarken itfaiye erlerinin zorlu Ramazan mesaisi ise kameralara yansıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Ramazan Ayı’nda oruçlarını tutarken bir yandan da görevlerini yerine getiriyor. Bazen sahur ve iftarı olay yerinde yapan bazen Ezan vakti ihbarla olay yerine koşan ekipler canlarını hiçe sayarak olaylara müdahale ediyor. Avcılar’da her türlü zor şarta rağmen görevlerini yapan itfaiye ekipleri, ezan saatinde nöbet arkadaşları ile birlikte oruçlarını açtı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala ekipler, yemeklerini yerken telsiz başında bir nöbetçi bırakarak olası bir tehlikeye karşı hazır bekledi. Oruçlarını açtıkları sırada gelen ihbarlara kayıtsız kalmayan ekipler, iftarlarını yarıda bırakarak göreve çıktı. İftar vakti ihbar yerine gitmek için araçlarına binerek hareket eden ekiplerin olay yerine gidişi ise havadan görüntülendi. Ailelerini kurtarmaya gider gibi gelen yangın anonsunda hareketlenen ekipler, olay yerine yaklaşık 6 dakikada gidiyor. “İtfaiyecilik para için yapılacak bir meslek değil” Yaklaşık 20 yıldır İstanbul halkına hizmet etmekte olduğunu vurgulayan itfaiyeci Nuri İnge, “İtfaiyeciler için Ramazan ayının olup olmaması, iftar saatine denk gelmesi bizim için fark etmiyor. Yangın ihbarı geldiğinde, neredeysek hemen yangına müdahale için orayı terk edip yangın çıkan yere koşuyoruz. Yangına iftar saatinde çok kez yakalandık. İstanbul itfaiyesinin ortalama Dünyadaki standardı 6 buçuk dakikadır. Gittiğimiz zaman hemen yangına müdahale ediyoruz. En son fabrika yangının da iftarımızı olay yerinde yaptık. Sahurumuzu da başka bir yerde yaptık. İtfaiyecilik para için yapılacak bir meslek değil. İtfaiyecilik gönüllü ve severek yapılacak bir adanmışlık gerektiren iştir” dedi.

“Oruçluyken canımın son noktasına kadar geldiğimi hatırlıyorum” 23 yıldır itfaiye teşkilatında görev yaptığını ve mesleğin gönülden yapılmasını ifade eden Şentürk Dursun, “Sabah vardiya, devriye alırken yaptığımız bir dua var. Tehlikeye düşmüş olan her canlının diye başlar. İşin özeti bu aslında. Canlıların başına gelecek her kötü olayda itfaiye vardır. Bu iftar saati, sahur saati, uyku saati, rahatsızlık ve trafik saati olabilir. Bizler için zor şartlar. Bu işi gönülden yapmak lazım. Sadece para için yapılmaz. O yüzden defalarca olay yerinde iftar açtığımı hatırlıyorum. Defalarca olay yerinde sahur yediğimi hatırlıyorum. Oruçluyken canımın son noktasına kadar geldiğimi hatırlıyorum. Ama bir olay da bir insanı kurtardığımız zaman ve bir olayı başardığımız zaman bütün yorgunluk gidiyor” ifadelerini kullandı.