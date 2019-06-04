Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
İtfaiye erleri önce yangını söndürdü, sonra bayramlaştı

İtfaiye erleri önce yangını söndürdü, sonra bayramlaştı

Yangına müdahale edilmesi

Geri Dönüşüm Yangına Müdahale İtfaiyeciler 

-İtfaiye ekiplerinin hatıra pozu
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- İtfaiye ekipleri yangında bayramlaştılar İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir geri dönüşüm deposunda yangın meydana geldi. Çıkan yangına müdahale eden itfaiye erleri, yangını söndürdükten sonra birbirleri ile bayramlaşarak hatıra pozu verdi. Yangın, Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1632. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir geri dönüşüm deposunda bulunan malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşlar, alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki atıklara yangının sıçramasını önleyen itfaiye ekipleri çalışmaların ardından yangını söndürdü. İtfaiyenin ekipleri yangında bayramlaştı Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen Avcılar, Esenyurt, Kıraç ve Bahçeşehir itfaiye ekipleri, yangını başarılı bir şekilde söndürdükten sonra birbirleriyle bayramlaştılar. Bayramın ilk günü sevdiklerinin yanında olamayan ancak vatandaşların yardımına koşan itfaiyeciler hatıra pozu da verdi.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Korkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar VarKorkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar Var
Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!
Köfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 GözaltıKöfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 Gözaltı
Tarlada Kanlı Pusu!Tarlada Kanlı Pusu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı