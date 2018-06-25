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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- İtfaiye eri susayan kuşa şişe kapağından su içirdi

- İtfaiye eri susayan kuşa şişe kapağından su içirdi

İTFAİYECİNİN KUŞA SU İÇİRMESİ

Kışla İtfaiyeciler 

-DETAYLAR

( BOLU ) İtfaiye eri susayan kuşa şişe kapağından su içirdi BOLU

- Bolu’da, susuzluktan bitkin düşen saka kuşuna, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde çalışan itfaiye çavuşu tarafından şişe kapağından su verilmesi arkadaşları tarafından alkışlandı. Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün bahçesinde bulunan kameriyede vakit geçiren itfaiye çalışanları, bahçenin içinde hareketsiz ve bitkin duran bir saka kuşu buldu. Havaların sıcak olması nedeniyle susuzlukta bitkin düştüğünü düşündükleri saka kuşunu yakalayan itfaiyecilerden birisi plastik şişenin kapağına su doldurarak kuşa verdi. İtfaiye çavuşunun uzattığı su dolu kapaktan bir süre su içen saka kuşu, daha sonra itfaiyecinin kuşu tekrar eliyle yakalamaya çalıştığı sırada uçarak uzaklaştı. Cep telefonu ile diğer itfaiyeciler tarafından kaydedilen anlarda, kuşa su veren itfaiye çavuşu arkadaşları tarafından alkışlandı.
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