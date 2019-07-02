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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
İtfaiye eri kalp masajı yaptığı güvercini kurtaramadı - EDİRNE

İtfaiye eri kalp masajı yaptığı güvercini kurtaramadı - EDİRNE

- Güvercinin kurtarılmasından görüntüler - İtfaiye erinin güvercine kalp masajı yapmasından görüntülerİtfaiye eri kalp masajı yaptığı güvercini kurtaramadıEDİRNE (AA) - Edirne 'de sıkıştığı balkon demirinden kurtarılan güvercin itfaiye erinin yaptığı kalp masajına rağmen telef oldu.Gazipaşa Caddesi'nde bulunan bir apartmanın balkon korkuluklarına sıkışan güvercini gören çevre sakinleri olayı polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, ev sahibinin evde olmaması dolayısıyla güvercini kurtarmak için çalışma başlattı.Merdivenle güvercinin bulunduğu dördüncü kata çıkan itfaiye eri hayvanı sıkıştığı yerden kurtardı.Baygın haldeki güvercine itfaiye eri kalp masajı yaptı ancak sonuç alınamaması üzerine Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürülen hayvan buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Masaj Korkuluk Kalp Masajı İtfaiye Eri Hayvan 

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