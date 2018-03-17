Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İtfaiye eri evde çıkan yangından etkilenen kedileri kurtarmak için kalp masajı yaptı

İtfaiye eri evde çıkan yangından etkilenen kedileri kurtarmak için kalp masajı yaptı

itfaiye erinin kediye kalp masajı yapması

Masaj Kalp Masajı Çekim İtfaiye Eri Yavru Kedi 

-yangının söndürülmesi
-detay çekimler

( BURSA ) - Yangında mahsur kalan 3 kediyi kurtarmak için kalp masajı yaptı- Yangında 4 kişi dumandan etkilendi, 3 kedi öldü BURSA

- Bursa'da bir ikamette gece saatlerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, evde bulunan bir anne kedi ile iki yavru kedi dumandan etkilendi. Kedileri kurtarmak isteyen itfaiye eri anne kediye kalp masajı yaptı. Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ısıtıcı soba takılı olan prizden çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi etkisi altına aldı. Yangını fark eden komşuların 110 ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri evde bulunan Furkan A.(17), annesi Gülten A. ve büyükannesi Şükriye A.(76) ile büyükbabası Tahir A'yı(82) binadan tahliye etti. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürürken dumandan etkilenen Furkan A. ile Tahir A. Çekirge Devlet Hastanesine anne Gülten A. ve yaşlı anne Şükriye A. Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada yangın soğutma çalışmaları yaptıkları sırada bir odada anne kedi ile iki yavruna denk geldi. Dumandan etkilenen ve hareketsiz kalan kedileri bir kutuya koyarak temiz havaya çıkaran itfaiye eri, anne kediyi kurtarmak için uzun süre kalp masajı yaptı. İtfaiye erinin tüm müdahalelerine rağmen anne kedi ile yavru kediler kurtarılamadı. Öte yandan Şükriye A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Özge'den Üzücü HaberÖzge'den Üzücü Haber
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldıÇorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı