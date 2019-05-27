İtfaiye eri adaylarının komando eğitimini andıran sınavları

-kıyafetlerini giyinmeleri

-kadın itfaiyeci adayları

-eğitimden görüntü



( ANTALYA )- İtfaiye eri olabilmek için ter döktüler ANTALYA



- Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek için istihdam edeceği yeni personeller için mülakat ve uygulamalı sınav yaptı. Aralarında bayanların da olduğu 64 aday, komando eğitimlerini andıran etapları başarıyla tamamlayabilmek için ter döktü. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla turizm sezonu öncesinde hem araç parkını iyileştiriyor hem de insan kaynakları yönünden eksiklerini tamamlıyor. Yangınlara hızlı ve etkin şekilde müdahale etmeyi hedefleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bünyesine katacağı yeni itfaiye erlerini zorlu bir sınavla seçti. Aralarında genç kızların da bulunduğu itfaiyeci adayları etapları geçmekte zaman zaman zorlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesinde gerçekleşen mülakat ve uygulamalı sınava İtfaiyecilik Meslek Yüksekokulu mezunu adaylar katıldı.

Sınavda adayların itfaiyecilik anlamındaki mesleki yeterlilikleri ölçüldü. Fiziki yeterlilik konusunda 4 etaplı bir sınava tabi tutulan adaylar ilk olarak tam teçhizatlı olarak 2 hortum ile 4 katlı bir binaya denk gelen kuleye tırmandı. Zamana karşı yarıştılar Adaylar daha sonra yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki merdivenli itfaiye aracının en tepe noktasına çıkarak yangına müdahale edecekleri hortumu yukarı çekti. Adaylar kurtarma faaliyetlerindeki kabiliyetlerini göstermek içinse tam koşum emniyet kemeri ile koşarak 4 katlı bina yüksekliğinde inşa edilen kuleye halatla iniş ve çıkış gerçekleştirdi. Zamana karşı yarışan adaylar yükseklik korkusu, kapalı alanda kalabilme konularında da test edildi. Sınav sonucu başarılı olan adaylar, Antalya’nın 19 ilçesindeki itfaiye istasyonlarında görevlendirilecek.

