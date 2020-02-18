Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
İtfaiye ekiplerinin zorlu kış mesaisi İzle

İtfaiye ekiplerinin zorlu kış mesaisi İzle

Yangına müdahale

( VAN )- Karla kaplı yolları aşarak yangına müdahale eden ekipler, dağlık alana kaçan ineği de sahibine teslim etti VAN

Yarış Barla Harekete Geç Hayvan Yangına Müdahale 


- Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karla kaplı yolları aşarak yangına müdahale ederken, dağlık alana kaçan ineği de bularak sahibine teslim etti.Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, zorlu kış şartlarında gelen her türlü ihbarları değerlendirerek zamanla yarışıyor. Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Hasan Abdal Mahallesi’nde Ömer İşler adlı vatandaşın evinden dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden komşuların haber vermesi üzerine olay yerine hareket eden Büyükşehir Belediyesi Erciş Grup Amirliği ekipleri, karlı yolları aşarak 25 dakikada mahalleye ulaştı. Anında müdahale edilen yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı belirtilen yangında, can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi’nde ise gece saatlerinde bir ineğin kara saplandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri harekete geçti. Yola 300 metre uzaklıktaki dağın eteklerindeki arazide kara saplanan hayvana ulaşan ekipler, yarım ton ağırlığındaki ineği uzun uğraşlar sonucu kurtararak sahibine teslim etti. Yaralı hayvan daha sonra sahibi tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı