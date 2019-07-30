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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
İtfaiye ekiplerinin 'leylek' mesaisi - VAN

İtfaiye ekiplerinin 'leylek' mesaisi - VAN

İtfaiye ekiplerinin "leylek" mesaisi - VAN - İtfaiye ekiplerinin "leylek" mesaisi - İtfaiye ekiplerinin yavru leyleği yuvasına bırakmasıİtfaiye ekiplerinin "leylek" mesaisiVAN (AA) - Van 'ın Özalp ilçesinde, elektrik direğindeki yuvasından düşen leylek yavrusunu itfaiye ekipleri yerine yerleştirdi.İlçenin Dönerdere Mahallesi'nde elektrik direğinin üzerindeki yuvasından düşen leylek yavrusunu gören Hamit İnci, durumu itfaiyeye bildirdi.Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa süreliğine elektrik akışını kestikten sonra merdiven yardımıyla leylek yavrusunu yuvasına bıraktı.Mahalle sakinleri, gösterdikleri duyarlılık nedeniyle itfaiyecilere teşekkür etti.

Elektrik Direği Bild Irak İtfaiyeciler 

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