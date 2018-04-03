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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
- İtfaiye ekiplerine kaval çalarak teşekkür etti

- İtfaiye ekiplerine kaval çalarak teşekkür etti

- HAYVANIN KUYUDAN ÇIKARTILMASINDAN GÖRÜNTÜ

Bild Hayvan 

-- OLAY YERİ GENEL GÖRÜNTÜ
-- ÇELİK’İN KAVAL ÇALMASINDAN GÖRÜNTÜ

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Milas ilçesinde kuyuya düşen buzağı itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kuyudaki hayvanına kavuşan çoban ise ekiplere kaval çalarak teşekkür etti. Milas’a bağlı Kırcağız Mahallesi, Akdağ Mevkii’nde hayvanlarını otlatan Salih Çelik, bir buzağısının yaklaşık 4 metrelik kuyuya düştüğünü fark etti. İlk olarak kendi imkanlarıyla hayvanını çıkaramayan Çelik, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yardım talep etti. Olay yerine ulaşan Milas Grup Amirliği ekipleri kısa sürede buzağıyı kuyudan çıkardı. Hayvanına sağlıklı bir şekilde yeniden kavuşan Çelik, ekiplere kavalıyla kısa süre bir müzik dinletisi yaparak teşekkür etti. (ÇP-MB-
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