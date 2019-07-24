İtfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu İzle

-- Detay ve genel görüntüler

-- Güvercinin kurtarılması

-- Vatandaşla röportaj



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan’da ağacın dalına takılarak mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde Atatürk Parkında meydana geldi. Parkta oturan vatandaşlar ağacın dalına takılıp mahsur kalan güvercini fark etti. Kendi çabası ile güvercini kurtarmak isteyen vatandaşlar, başarılı olamayınca Erzincan itfaiyesinden yardım istedi. Kısa sürede Atatürk Parkına gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle çıkarak güvercini takılı kaldığı daldan kurtardılar. Güvercin bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya salınırken vatandaşlar da itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

