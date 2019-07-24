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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İtfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu İzle

İtfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu İzle

- İtfaiye ekibinin güvercin kurtarma operasyonu

Kurtarma Operasyonu İtfaiye Aracı 

-- Detay ve genel görüntüler
-- Güvercinin kurtarılması
-- Vatandaşla röportaj

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da ağacın dalına takılarak mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde Atatürk Parkında meydana geldi. Parkta oturan vatandaşlar ağacın dalına takılıp mahsur kalan güvercini fark etti. Kendi çabası ile güvercini kurtarmak isteyen vatandaşlar, başarılı olamayınca Erzincan itfaiyesinden yardım istedi. Kısa sürede Atatürk Parkına gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle çıkarak güvercini takılı kaldığı daldan kurtardılar. Güvercin bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya salınırken vatandaşlar da itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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