İtfaiye ekipleri, yavru kedi için seferber oldu Haberi

-Cep telefonundan kedi sesi dinletmeleri

-Sütunu kesmeleri

-Kedinin kurtarlması

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( İSTANBUL )- Telefondan kedi sesi dinleterek yavru kediye ulaşmaya çalıştılar- Hayvanlara karşı şiddet haberlerinin çoğaldığı günlerde, itfaiye ekiplerinin yavru kediyi kurtarma çabası takdirle karşılandı İSTANBUL



- Kartal'da iki kafenin arasındaki demir sütunların arasına sıkışan kedi, iki gün sonra itfaiye ekipleri tarafının yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Kartal sahilinde iki kafenin birleşimindeki demir sütunun içine yavru kedi sıkıştı. Yaklaşık iki gün boyunca miyavlama seslerini duyan kafe çalışaları, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Cep telefonunda kedi sesi dinleterek yavru kediye ulaşmaya çalışan ekipler, bir yandan da sütunları kesmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda demir sütunun bir kısmını keserek kediyi kurtardı. Kedi veterinere teslim edilmek üzere Yakacık İtfaiye grubuna götürüldü. Havyanlara karşı şiddet haberlerinin çoğaldığı günlerde, itfaiye ekiplerinin yavru kediyi kurtarma çabası takdirle karşılandı. (ÖFA

