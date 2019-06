İtfaiye ekipleri kurtardıkları kirpiyi şırınga yardımıyla sütle besledi

-İtfaiye istasyonunda ekiplerce sütle şırınga yardımıyla beslenmesi

-Beslenme detay

-Yavru kirpinin avuç içinde hareketleri

-İtfaiye eri röportaj

-Yavru kirpi masa üstünde detay

-İtfaiye personelleri detay



( HATAY ) HATAY



- Hatay’da, su kuyusuna düşen yavru kirpi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su kuyusuna düşen yavru kirpi ihbarını alan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa süreli müdahalenin ardından kirpiyi düştüğü kuyudan kurtardı. Ekipler daha sonra kurtardıkları yavru kirpiyi şırınga yardımıyla süt vererek doyurdu. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Selahattin Karaca, her canın kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek, “Saat 4 civarlarında çağrı merkezimize bir telefon ulaştı. Bir kirpinin kuyuya düştüğünü ve vatandaşların bizlerden yardım beklediklerini söylediler. Personel arkadaşım Kemal’le beraber olay yerine gittik. Küçük yavru kirpimizi kurtarmak için elimizden geleni yaptık, sonunda onu kuyudan çıkarttık. Halsiz olduğunu gördük, ne vereceğimizi bilmediğimiz için sadece şimdilik süt veriyoruz. Onu yaşatmaya çalışıyoruz çünkü biz itfaiyeciyiz, her can bizim için değerlidir” dedi.

Yavru kirpiyi sağlık kontrolü için veterinere götürüleceğini söyleyen Karaca, “Biz kurtardık, elimizden geleni yaptık. Önümüzdeki saatlerde veteriner arkadaşlarda bizlere yardımcı olursa yavru kirpimizi sağlık kontrolünden geçireceğiz. Yaşatmaya çalışacağız, biz itfaiyeciyiz” açıklamalarında bulundu. Yavru kirpi, sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınacak.