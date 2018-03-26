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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İtfaiye ekipleri, intihar girişiminde bulunan şahıs için ağacı keserek önlem aldı

İtfaiye ekipleri, intihar girişiminde bulunan şahıs için ağacı keserek önlem aldı

Bina önüne hava yastığı serilmesi

Psikoloji Hava Yastığı Diyalog İntihar Girişimi Polis Ekipleri 

-Bina önündeki ağacın kesilmesi
-Şahsın ikna olması
-Şahsın ekip otosuna bindirilmeli

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda beş katlı bir binanın üçüncü katında intihar girişiminde bulunan şahıs için itfaiye ekipleri, apartmanın önündeki ağacı keserek, şahsın atlama ihtimaline karşı hava yastıklı önlem aldı. Polis ekiplerinin ikna çabalarına olumlu yanıt veren vatandaş, uzun uğraşlar sonunda intihar girişiminden vazgeçti. Olay; saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Yeniçarşı Caddesi’nde 5 katlı bir binanın 3’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan bir vatandaş 3’üncü katındaki dairesinin camını açarak kendisini aşağıya atacağını söyledi.

Bunun üzerine vatandaşlar 112 sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın önündeki ağaçları keserek, intihar girişiminde bulunan şahsın atlama ihtimaline karşı hava yastıklı önlem aldı. Bu sırada yan dairede bulunan şahsın anne ve babası, polis ekipleriyle birlikte cama çıkan çocuklarını ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarına karşılık vermeyen adam tekrar içeriye girerek bir süre bekledi. Sonrasında polis ekipleri şahsı ikna etmek için tekrar girişimde bulundu. Polislerle bir süre diyalog kuran şahıs, daha fazla üstelemeyerek intihar girişiminden vazgeçti. Polislerin ısrarı sonucu intihar girişiminden vazgeçen şahıs, polis ekipleri tarafından ekip otosuna bindirilerek daha önce tedavi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.
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