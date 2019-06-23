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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
İtfaiye ekipleri güvercin ve yavru köpeğin imdadına koştu Haberi

İtfaiye ekipleri güvercin ve yavru köpeğin imdadına koştu Haberi

İtfaiye aracının merdiveni uzatılırken görüntü

Yavru Köpek Köpek Hayvan Barınağı Hayvan Irak 

-İtfaiye eri güvercini kurtarırken görüntü
-İtfaiye aracı ile götürülürken görüntü
-Hayvan Hastanesine bırakılırken görüntü
-yavru köpek kurtarılırken görüntü

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de mazgalın altında kalan yavru köpek ile 5 katlı apartmanın çatısındaki kiremitlerin arasına ayağı sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesinde su mazgalının içine düşen yavru köpeğin sesini duyan bir vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, mazgal demirini genişleterek yavru köpeği çıkarttı. Sağlık durumu iyi olan köpek, Kırıkkale Belediyesi hayvan barınağına götürüldü. Yaylacık Mahallesi’nde de 5 katlı apartmanın çatısında çırpınan güvercini gören mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın merdivenini uzatarak güvercinin olduğu çatıya çıktı. Kiremitlerin arasında ayağı sıkışan güvercini kurtardı. Ayağında kırıkları olduğu anlaşılan güvercin, tedavisi için itfaiye ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
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