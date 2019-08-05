Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İtfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan kuş için seferber oldu

İtfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan kuş için seferber oldu

ekiplerin kuşu kurtardığı andaki görüntüler

( MALATYA ) MALATYA

Mahsur Kaldı 


- Malatya’da itfaiye ekipleri, ot yangınından kaçarken dalları dikenli olan bir ağaca takılan kuşu kısa bir uğraşın ardından kurtararak doğaya saldı. Olay Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde yaşandı. Anız yangını ihbarı ile bölgeye intikal eden ekipler yangını söndürdükten sonra dönüş yolunda bir kuşun ağacın dalına takıldığını fark etti. Araçtan inerek kuşa müdahale eden ekipler kuşu mahsur kaldığı daldan kurtararak doğaya saldı.
İlgili Foto Galeriler
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı