Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
İtfaiye ekipleri ağaçta asılı kalan güvercini kurtarmak için seferber oldu

İtfaiye ekipleri ağaçta asılı kalan güvercini kurtarmak için seferber oldu

itfaiyeciler ağaca merdiven dayanması

Uzunlu Çam Ağacı Irak İtfaiyeciler 

-merdivenle ağaç tırmanması
-güvercini kurtarma anı
-röportaj

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Artuklu ilçesinde ayağına dolanan ip yüzünden ağaca asılı kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. Kamor Millet Bahçesi mesire alanında piknik yapan vatandaşlar metrelerce uzunluğundaki çam ağacına asılı kalan ve çırpınan bir güvercin gördü. Vatandaşlar güvercini kurtarmak için Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Araçla alana giremeyen itfaiye ekipleri merdiven ile ağaca tırmandı. İtfaiye eri ağacın dalına dolanan ipi kesemeyince çözümü dalı makasla kesmekte buldu. Ayağı dolanan ipten kurtarılan güvercin tekrar doğaya bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı