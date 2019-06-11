İtfaiye ekipleri ağaçta asılı kalan güvercini kurtarmak için seferber oldu

-merdivenle ağaç tırmanması

-güvercini kurtarma anı

-röportaj



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’in Artuklu ilçesinde ayağına dolanan ip yüzünden ağaca asılı kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. Kamor Millet Bahçesi mesire alanında piknik yapan vatandaşlar metrelerce uzunluğundaki çam ağacına asılı kalan ve çırpınan bir güvercin gördü. Vatandaşlar güvercini kurtarmak için Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Araçla alana giremeyen itfaiye ekipleri merdiven ile ağaca tırmandı. İtfaiye eri ağacın dalına dolanan ipi kesemeyince çözümü dalı makasla kesmekte buldu. Ayağı dolanan ipten kurtarılan güvercin tekrar doğaya bırakıldı.

