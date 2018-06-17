Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
İtfaiye ekibinin yaramaz köpekle imtihanı İzle

İtfaiye ekibinin yaramaz köpekle imtihanı İzle

İtfaiyenin köpeği yakalama çalışması

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Mahsur Kaldı Köpek Kamera Cep Telefonu 


- Esenyurt'ta düştüğü evin bahçesinden yüksek duvarlar nedeniyle çıkamayan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Kendisini kurtarmaya çalışan ekiplere direnen köpek, itfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Esenyurt’ta bir köpeğin yaklaşık 1 buçuk metrelik boşlukta mahsur kaldığı ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Düştüğü yerden kendi imkanları ile çıkamayan köpek için ekipler, yanlarında getirdikleri aparatı kullanmak istedi. Köpek kendisine yardımcı olmak için gelen ekipleri dakikalarca uğraştırdı. Köpek, boynuna geçirilmek istenen ipe karşı kaçarak ve havlayarak direndi ve itfaiye ekibine zor anlar yaşattı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı