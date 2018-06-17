İtfaiye ekibinin yaramaz köpekle imtihanı



- Esenyurt'ta düştüğü evin bahçesinden yüksek duvarlar nedeniyle çıkamayan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Kendisini kurtarmaya çalışan ekiplere direnen köpek, itfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Esenyurt’ta bir köpeğin yaklaşık 1 buçuk metrelik boşlukta mahsur kaldığı ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Düştüğü yerden kendi imkanları ile çıkamayan köpek için ekipler, yanlarında getirdikleri aparatı kullanmak istedi. Köpek kendisine yardımcı olmak için gelen ekipleri dakikalarca uğraştırdı. Köpek, boynuna geçirilmek istenen ipe karşı kaçarak ve havlayarak direndi ve itfaiye ekibine zor anlar yaşattı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

