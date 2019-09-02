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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İtfaiye aracının zor anları

İtfaiye aracının zor anları

-ITFAIYE ARACININ MAHALLEDE DONME CABALARI DETAY

( SİNOP ) - SİNOP

Kamera 


- Sinop’ta bir yangın ihbarına giden itfaiye kamyonu, dar mahallede zor anlar yaşadı. Sinop’un İncedayı Mahallesi’nin sokaklarına giren itfaiye kamyonu, yangından çok aracın geçişini sağlamak için uğraştı. Akşam üstü 17.00 sıralarında İncedayı Mahallesi’nde bir yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, yangının büyüklüğünü kestiremedikleri için büyük yangın kamyonuyla olay yerine gitti. Fakat olay yerine vardıklarında ekipler yangından çok aracın geçişini sağlamakta zorlandı. Ekipler yangın söndürme tüpleriyle bir evde alev alan yorganlığı kısa sürede söndürdü. Fakat yaklaşık 15 dakika boyunca itfaiye kamyonunu döndürebilmek için çevredeki vatandaşlar yoğun çaba sarf etti. O anlar kameralara takıldı. (OSM-SLH
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