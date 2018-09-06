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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
İtalyan Tümgeneral Boi Kahramanmaraş'tan ayrıldı

İtalyan Tümgeneral Boi Kahramanmaraş'tan ayrıldı

- Hava savunma sisteminden detay görüntüler - İtalyan Tümgeneral Roberto Boi Gazi kışlasına hareketi - Tümgeneral Roberto Boi, Gazi Kışlası'ndaki İtalyan askeri birliğindeki incelemelerinin ardından kentten ayrıldıKAHRAMANMARAŞ (AA) - İtalyan Tümgeneral Roberto Boi, Gazi Kışlası'nda kurulan hava savunma sistemlerinde görevli İtalyan askeri birliğinde incelemelerde bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş 'tan ayrıldı.Dün kente gelen Boi, güvenlik önemleri altında İtalyan Hava savunma sisteminin konuşlu bulunduğu Gazi Kışlası'na geçti.Kışladaki hava savunma sistemlerinde incelemelerde bulunan Tümgeneral Boi, İtalyan askerleriyle görüştü.Boi, incelemesinin ardından tarifeli uçakla Kahramanmaraş 'tan ayrıldı.

General Savunma Sistemi İtalya İtalyan Kışla 

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