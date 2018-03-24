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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İtalyan moda tasarımcısının darbedilerek parasının gasbedildiği iddiası - ANTALYA

İtalyan moda tasarımcısının darbedilerek parasının gasbedildiği iddiası - ANTALYA

- Şüphelilerin adliyeden çıkışıİtalyan moda tasarımcısının darbedilerek parasının gasbedildiği iddiası - Vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan tasarımcının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildiANTALYA (AA) - Antalya 'da İtalyan moda tasarımcısını darbederek 3 bin 500 avrosunu gasbettiği öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.İtalyan moda tasarımcısı ve turizmci Luciano Portelli (61), kenti daha önceki ziyaretlerinde tanıştığı M.A. (17) ve F.İ. (23) ile Ermenek Mahallesi'nde bir araya geldi.İki kişi tarafından mahalledeki ormanlık alana zorla götürüldüğü iddia edilen Portelli'nin burada bekleyen S.Ş. (24), U.Ö. (22) ve diğer iki şüpheli tarafından sopalarla darbedildiği öne sürüldü.Portelli'nin 3 bin 500 avrosunu gasbettiği ileri sürülen 4 şüpheli, olay yerinden kaçtı.Sesleri duyanların ihbarı üzerine ormanlık alana gelen polis ekipleri Portelli'nin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Portelli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Portelli'nin cep telefonu görüşmelerinden yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliyi yakaladı.Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Ormanlı İtalya Cep Telefonu İtalyan Polis Ekipleri 

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