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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İtalyan moda tasarımcısını gasp ve darp eden 4 kişi tutuklandı

İtalyan moda tasarımcısını gasp ve darp eden 4 kişi tutuklandı

-arşiv-

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-asayiş detay
-zanlıların çıkarılışı detay
-zanlıların araçlara bindirilişi
-araçların gidişi
-genel detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'ya tatile gelen 61 yaşındaki İtalyan moda tasarımcısı Luciano Portelli, ormanlık alanda gasp edildikten sonra darp eden 4 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İtalyan moda tasarımcısı ve turizmci Luciano Portelli, tatile geldiği Antalya’da önceki ziyaretlerinde tanıştığı 17 yaşındaki M.A. ve 23 yaşındaki F.İ. ile Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi'nde buluşmuştu. Portelli daha sonra iddiaya göre M.A. ve F.İ. tarafından zorla ormanlık alana götürülerek burada bekleyen 24 yaşındaki S.Ş. ve 22 yaşındaki U.Ö. ile birlikte sopalarla darp edildi. Şüpheliler, iddiaya göre Portelli'nin 3 bin 500 euro para ve cep telefonunu gasp ettikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ormanlık alandan gelen sesler üzerine Portelli, olay yerine gelen ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Portelli'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Portelli'nin cep telefonu aramalarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından 4 şüpheliyi gözaltına almıştı. İfadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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