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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
İtalyan işçiler, silah taşıyan Suudi gemisine mal yüklemedi Video

İtalyan işçiler, silah taşıyan Suudi gemisine mal yüklemedi Video

Kalabalıktan detay

Protesto Alabalık Felaket İtalya İtalyan 

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-Genel detay

( ROMA ) ROMA

- İtalya’nın Cenova limanı işçileri, silah taşıyan Suudi gemisine yükleme yapmayı reddetti. İtalya'nın Cenova limanına Pazartesi günü yanaşan silah yüklü Suudi gemisi, liman çalışanları tarafından protesto edildi. Yemen'deki savaşa silah taşıdığı tahmin edilen Bahri Yambu gemisinin muhteviyatı ve gemi için planlanan yükleme ve boşaltma operasyonlarında savaş amaçlı kullanılacak bir jeneratör olacağına dair şüpheler nedeniyle liman çalışanları Filt Cgil Liguria sendikasının öncülüğünde greve gitti. "Yemen'deki sivillerin ölümüne ortak olmak istemiyoruz" diyen görevliler, gemiye yükleme yapmayı reddetti. Gemiye sivil kullanım malları yüklenirken sendika, “kullanımı ve amacı tam olarak bilinmeyen şüpheli malların” limandan çıkamamasını zafer olarak ilan etti. Sendikadan yapılan açıklamada, “Diğer Avrupa ülkeleri gibi İtalya'nın da, nihayet dünyanın en ciddi insani felaketine karşı güçlü bir sinyal vermesini ve limanlarını Bahri Yanbu gemisine kapatmasını umuyoruz” ifadesi kullanıldı. Gemi daha önce uğradığı Fransa'nın Le Havre limanında da benzer şekilde protesto edilmişti. (BO-MOŞ-SO-D)
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