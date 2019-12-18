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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İtalya ve Hırvatistan, AB'nin Balkanlar'da genişlemesinden yana - ROMA

İtalya ve Hırvatistan, AB'nin Balkanlar'da genişlemesinden yana - ROMA

- İki Başbakanın kırmızı halıda yürümesi - Basın toplantısından görüntülerİtalya ve Hırvatistan, AB'nin Balkanlar'da genişlemesinden yana - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: - "İtalya ve Hırvatistan olarak, AB’nin özellikle Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’a yönelik genişlemesini savunuyoruz" - Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic: - "(Arnavutluk ve Kuzey Makedonya) Bu ülkelerin üyelik sürecindeki blokajın kalkması mümkün olabilir. Bu konuda çekince koyan ülkeleri ikna için birlikte çalışıyoruz"ROMA (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesinin ve Hırvatistan’ın, Arnavutluk ile Kuzey Makedonya’nın Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğini savunduğunu belirtti.

Ekince Kırmızı Halı Toplantı İtalya 

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