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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İtalya Tarafından Görmezden Gelinen Göçmenlere İspanya Sahip Çıktı

İtalya Tarafından Görmezden Gelinen Göçmenlere İspanya Sahip Çıktı

Yardım gemisinden mülteci görüntüleri

( BARSELONA ) - İtalya tarafından görmezden gelinen göçmenlere İspanya sahip çıktı BARSELONA

Sosyal Medya Deniz Kıyısı Mahsur Kaldı Yardım Gemisi Yardım Talebi 


- Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken Akdeniz’de mahsur kalan 313 mülteciyi taşıyan yardım gemisi, İtalya ve diğer Akdeniz ülkeleri tarafından reddedilirken, İspanya ise gemiye sahip çıktı. Libya’dan yola çıkarak Avrupa’ya ulaşmak isteyen 313 mülteci, Libya açıklarında mahsur kaldı. Cumartesi günü yaşanan olayda, İtalya ve diğer Akdeniz kıyısındaki ülkelerden yardım talebinde bulunan mültecileri, İspanyol yardım grubu Proactiva Open Arms'a ait tekne kurtardı. Yardım gemisinin kıyıya yanaşmasına izin veren İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Malta’nın yardım botunun kendi limanlarına yanaşmasını redddettiğini, İtalya, Fransa, Tunus ve Libya'nın ise yardım çağrılarını cevapsız bıraktığı bildirildi.
İspanyol yardım grubunun sosyal medya hesaplarından ise İspanya’nın Algeciras limanına girme izninin alındığı duyurularak, “Yelken açmak için zor günler olacak, ancak güvenli bir limanımız var” ifadeleri kullanıldı. İtalya ve Malta Haziran ayında da 600’den fazla göçmeni taşıyan S0S Akdeniz gemisi ile Sınır Tanımayan Doktorlar’a ait bir yardım gemisini reddetmişti. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı’na göre, bu yıl mülteci teknelerinde Akdeniz'i kaçak yollardan geçmeye çalışan 2 bin 200'den fazla göçmen hayatını kaybederken, 117 bin 540 göçmen Avrupa'ya ulaştı.
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