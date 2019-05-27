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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İtalya’dan Türkiye’ye işbirliği çağrısı

İtalya’dan Türkiye’ye işbirliği çağrısı

bursa büyükşehir belediyesinden alındığı için 100 mb olarak gönderildi

( BURSA ) BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Seçimler İş İnsanları Büyükşehir Belediyesi İş Dünyası 


- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret eden İtalya Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesinden yana olduklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İtalya Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani ve İtalya Bursa Fahri Konsolosu Oya İzmirli’yi Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında ağırladı. Başkan Aktaş, Bursa’yı tanıttığı Büyükelçi Massimo Gaiani’nin ziyaretinden mutluluk duyduğunu ifade etti.
İtalya’yı bildiğini ve orada daha önce fuarlara katıldığını anlatan Başkan Aktaş, İtalya’yı sıcak bir ülke olarak gördüğünü ve ilişkilerin geliştirilmesini desteklediğini ifade etti.
Büyükelçi Massimo Gaiani de 4 aydır Türkiye’de bulunduğunu ve ilk resmi ziyaretini ise Bursa’ya gerçekleştirdiğini söyledi.

Başkan Aktaş’ı yerel seçimlerden dolayı tebrik eden Büyükelçi Gaiani, Bursa ve Türkiye ile İtalya arasında çok ortak nokta olduğunu vurguladı. İki ülkenin çok eski yıllara dayanan bir geçmişe ve dayanışmaya sahip olduğunu kaydeden Büyükelçi Gaiani, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduğunu anlattı. Büyükelçi Gaiani, Türkiye’nin her zaman hem İtalya hem de Avrupa için vazgeçilmez olduğunu söyleyerek, “Türkiye’ye şükran borçluyuz, bu kadar mülteciyi aldığı için Bu konuda, Türkiye’nin terörle ilgili karşılaştığı zorlukların farkındayız. Bunu da elimizden geldiği kadar çözmeye gayret ediyoruz. Bu iki ülke arasındaki dostluğun getirdiği sıcaklığı, farkındalığı görmekten dolayı da mutluyuz” dedi.
Yeni sektör arayışı Bursa’nın iş dünyasında çok önemli bir konuma sahip ve birçok konuda da öncü olduğunu dile getiren Büyükelçi Gaiani, bugüne kadar yapılan, belirli sektörlerdeki işbirliğinin yanı sıra örneğin ziraat gibi yeni sektörlerde de işbirliği yapılmasından yana olduklarını kaydetti.
Öte yandan Türkiye ve İtalya’dan iş insanlarının birlikte Orta Asya ve Afrika ülkelerinde inşaat yapabileceğine değinen Büyükelçi Gaiani, Çin’in ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ projesini önemsediklerini ve bu projede yer almak için de Türkiye ile birlikte yol almak istediklerini anlattı.
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