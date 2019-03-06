Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İtalya'dan Kosova'ya 'gümrük vergisi' çağrısı - BELGRAD

İtalya'dan Kosova'ya 'gümrük vergisi' çağrısı - BELGRAD

İtalya'dan Kosova'ya "gümrük vergisi" çağrısı - BELGRAD

: - Karşılama detayları - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin mevkidaşı Ana Brnabic ile görüşmesinden detaylar - Conte'nin Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmesinden detaylar - Conte'nin açıklaması - Vucic'in açıklamasıİtalya'dan Kosova'ya "gümrük vergisi" çağrısı - Sırbistan 'da bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte:"Kosova, ( Sırbistan 'a yönelik) gümrük vergisi uygulamasını kaldırmalı. Sırbistan ile diyaloğun devam etmesi için sorumluluk göstermeli"BELGRAD (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kosova'nın Sırbistan 'dan ithal edilen ürünlerde yüzde 100 gümrük vergisi uygulaması kararını kaldırması ve diyaloğun devam etmesi için sorumluluk göstermesi gerektiğini söyledi.

Conte, Sırbistan 'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.İtalyan başbakan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kosova ile diyaloğu sürdürmesinin Sırbistan 'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini hızlandıracağını kaydederek, İtalya'nın Sırbistan 'ın AB'ye üyeliğini desteklediğini ifade etti.
Kosova'nın Sırbistan 'dan ithal edilen ürünlere uyguladığı yüzde 100 oranındaki gümrük vergisini de eleştiren Giuseppe Conte, "Kosova, gümrük vergisi uygulamasını kaldırmalı. Sırbistan ile diyaloğun devam etmesi için sorumluluk göstermeli. Çözüme en kısa sürede ulaşılacağı kanaatindeyim." dedi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de İtalya ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını kaydederek, AB'ye üyelik sürecindeki desteği için İtalya'ya teşekkür etti.Aylardır süren gümrük vergisi krizine de değinen Vucic, "Kosova meselesinde uzlaşmanın sağlanması, gümrük vergilerinin kaldırılması durumunda mümkün olabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.Aleksandar Vucic, Kosova meselesinin çözümünde kendilerini uzun bir yolun beklediğini vurgulayarak, "İtalya, Kosova'yı tanısa da bize karşı oldukça anlayışlı. Önümüzdeki dönemde Kosova ile ilişkilerin normalleşmesi gerekecek, zira AB'nin bizden istediği koşul bu. Bu olmadan AB'nin parçası olamayacağız." ifadelerini kullandı. Sırbistan 'ı ilk kez ziyaret eden Conte, mevkidaşı Ana Brnabic ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Gümrük Vergisi Basın Toplantısı Toplantı İtalyan 

İlgili Foto Galeriler
Erdal İnönü mezarı başında anıldıErdal İnönü mezarı başında anıldı
Başbakan Yıldırım Gündeme İlişkin Açıklamalarda BulunduBaşbakan Yıldırım Gündeme İlişkin Açıklamalarda Bulundu
Bu transfer olay yaratır! Dünya yıldızı İstanbul'a...Bu transfer olay yaratır! Dünya yıldızı İstanbul'a...
Başbakan Yıldırım Erzincan'daBaşbakan Yıldırım Erzincan'da
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısına katıldıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısına katıldı
Şemdinli Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıŞemdinli Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı