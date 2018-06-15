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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
- İtalya’daki Türkler 24 Haziran için sandık başında

- İtalya’daki Türkler 24 Haziran için sandık başında

seçim merkezinden görüntüler

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Hafta Sonu Yurt Dışı Engelli Vatandaş Milletvekili Referandum 


- İtalya’da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de 24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. İtalya’da yaşayan Türk vatandaşları, 24 Haziran'da Türkiye’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem milletvekili seçimleri için, 3 gün devam edecek seçim maratonuna başladı.
Yaklaşık 13 bin seçmenin kayıtlı olduğu TC Milano Başkonsolosluğunda oy verme işlemlerinde ilk gün katılım beklenenin üzerinde oldu. İş günü olması sebebi ile, seçim merkezlerinde hafta sonu için bir yoğunluk beklenmesine karşın bugün de Başkonsolosluk önünde kuyruklar oluştu. Anayasa referandumunda katılımın yüzde 44'te kaldığı ve 4800 kişinin oy verdiği Milano'da konsolosluk yetkilileri ilk gün sabahın öğlen saatlerine kadar yaklaşık 600 kişinin oy verdiğini belirtti.
Oy kullanmak için sandığa gelen vatandaşlardan biri ise, "Tek beklentim vatanımıza, milletimize hayırlı, güzel ve demokratik bir seçim olması" şeklinde konuştu.
Fiziksel engeline rağmen oy verme görevi için sandık başına gelen bir diğer vatandaş ise, seçimlerden sonra engelli vatandaşların problemlerinin çözüme kavuşmasını beklediklerini belirterek, “"Bu seçim ülkemizi barışa ve huzura erdirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. İtalya’da seçmen kütüğü yurt dışında olan vatandaşlar 15-16 ve 17 Haziran tarihlerinde Milano Başkonsolosluğu ve Roma Büyüklelçiliğinde kurulan sandıklarda yerel saatle sabah 9 ile 21 arasında oy kullanabilecekler. Bununla birlikte İsviçre'nin güneyinde yaşayan vatandaşların da Milano Başkonsolosluğunda oy vermesi bekleniyor.
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