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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
İtalya'daki Stromboli Yanardağı'nın patlaması - Yanardağı havadan görüntülendi - SİCİLYA Haberi

İtalya'daki Stromboli Yanardağı'nın patlaması - Yanardağı havadan görüntülendi - SİCİLYA Haberi

- Stromboli Yanardağı'nın patlamasından sonra çekilen helikopter görüntüleri - İtalya 'nın Sicilya Adası bölgesindeki Eolie Adaları'nda yer alan Stromboli Yanardağı aktif hale geçti - Yanardağda yürüyüş yapan bir turist hayatını kaybederken, bazı turistler korkudan denize atladıMADRİD (AA) - İtalya 'nın güneyindeki Sicilya Adası bölgesindeki Eolie Adaları'nda bulunan Stromboli Yanardağı'nın aktif hale geçtiği ve bölgede bulunan bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.
İtalya n haber ajansı ANSA tarafından, Stromboli Yanardağı'nda şiddetli patlamaların meydana geldiği ve volkan kraterinden iki şeritte akan lavların çevredeki ağaçları yakarak yangına sebep olduğu belirtildi.Yanardağın aktif duruma geçmesinden dolayı bölgede bulunan bazı turistlerin korkudan kendilerini denize attığı bilgisi de paylaşıldı.Lipari Belediye Başkanı Marco Giorgianni konuya ilişkin ANSA'ya verdiği demecinde, yanardağın zirvesine yakın yerlerde yürüyüş yapan bir turistin öldüğünü ifade etti.
- Sivil Koruma Kurumu anında alarma geçtiYanardağdaki patlamalara tanık bir kişi de "Güçlü bir patlama oldu. Büyük bir gürültü duyuldu sonrasında duman, kül, lapilli yağmuru ve alevler çıktı. Gerçek bir lapilli yağmuru." şeklinde yaşadıklarını anlattı.Diğer yandan Sivil Koruma Kurumunun, Stromboli Yanardağı'nın aktif hale gelmesi nedeniyle hemen alarma geçtiği; jandarma, itfaiye ve orman müdürlüğü ile çalışmalar yürütüldüğü de aktarıldı.

Jandarma Orman Müdürlüğü Gesi İtalya Helikopter 

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