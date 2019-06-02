- İtalya’da Yolcu Gemisi Turist Teknesine Çarptı Haberi



- İtalya’nın Venedik kentinde bir yolcu gemisinin turist teknesine çarptığı, 4 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Venedik’teki Giudecca Kanalında, kontrolünü kaybeden MSC Cruises tarafından işletilen Opera isimli yolcu gemisinin San Basilio iskelesine ve bir turist teknesine çarptığı öğrenildi. İtalyan medyasında paylaşılan bilgilere göre, olayda 4 kişi hafif yaralandı. Yaralanan turistlerin kontrol için hastaneye kaldırıldığı, uyruklarının henüz tespit edilmediği belirtildi. Opera yolcu gemisi, 2 bin 679 yolcu kapasitesine sahip.

