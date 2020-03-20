Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
- İtalya'da korona virüsü ölümleri Çin’i geçti

- İtalya'da korona virüsü ölümleri Çin’i geçti

İtalya'dan görüntüler

( ROMA ) ROMA

İtalya 


- İtalya'da korona virüse bağlı ölümlerin sayısı 3 bin 405’e yükseldi. Böylelikle İtalya korona virüse bağlı ölümlerde Çin'i geçerek en fazla can kaybı yaşanan ülke oldu. Sivil Savunma Ajansı, İtalya’da korona virüsüne bağlı ölümlerin sayısının 427 artarak 3 bin 405’e ulaştığını duyurdu. Bu açıklama ile İtalya korona virüse bağlı ölümlerde Çin'i geçerek en fazla can kaybı yaşanan ülke konumuna yükseldi. İtalya’da toplam korona virüsü vakası 41 bin 35’e ulaştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
Yunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene DayakYunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene Dayak
Akın Akın Göç EdiyorlarAkın Akın Göç Ediyorlar
Tarihi Zirveden Dikkat Çeken KarelerTarihi Zirveden Dikkat Çeken Kareler
İnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölüİnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı