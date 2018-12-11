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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İtalya'da eğitimini aldı, 22 yıl sonra hayalini memleketinde gerçekleştirdi

İtalya'da eğitimini aldı, 22 yıl sonra hayalini memleketinde gerçekleştirdi

Pizza restoran girişi

İşin Aslı Oyaca Alabalık İtalya 

-Pizzanın hamurunun hazırlanışı
-Pizzaya malzemeler katılımı
-Pizzanın fırına verilişi
-Pizzanın servisi
-Pizza ustası Şaban Meyda röportajı
-Pizzayı alan motorlu çalışan

( DİYARBAKIR )- İtalya’da eğitim alan Şaban Meyda, memleketinde restoran açtı DİYARBAKIR

- İtalya’da eğitim alarak, memleketine restoran açmayı hayal eden Diyarbakırlı Şaban Meyda, 22 yıl peşinde koştuğu hayalini gerçekleştirdi. Meyda, İtalya’da aldığı eğitimin ardından memleketinde restoran açtı. Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğan Şaban Meyda (40), 14 yaşında İzmir’e çalışmaya gitti. Küçük yaşta pizzacı olmak isteyen Meyda, İtalya’da eğitim alarak, memleketinde restoran açmayı hayal etti. Hayallerinin peşinden koşan Meyda, 22 yıl sonra bunu hayata geçirdi. İtalya’da eğitim alan Meyda, memleketinde restoran açtı. İşe 14 yaşında başladığını belirten Meyda, “Diyarbakır’dan İzmir’e gittim. Kalabalık bir aileydik, burada kendimi yetiştiremedim. Pizzacı olabilmek için İzmir’e gittim. Ünlü bir pizza restoranında 45 gün bulaşık yıkayarak işe başladım. Daha sonra usta yardımcısı oldum ve orada el lezzeti farkımı inşa edebilme şansı buldum. Sonradan işin aslını daha çok öğrenmek için İtalya’ya gittim. Eğitimimi aldım, firma hemen hemen her yerde dünyanın ulusal bir markasıydı. Kendilerine, Türkiye’de bu ismin bayiliğini almak istediğimi söyledim. Evlenirsem ve bir kızım olursa ismini Serra koyacağımı da söyledim. Onlar da vereceklerinin sözünü verdiler” dedi.
Yıllar sonra Türkiye’ye döndüğünü dile getiren Meyda, “Evlendim ve bir kızım oldu. Kızımın adını Serra koydum. Sonra da bir arkadaşımın desteğiyle kendi iş yerimi açtım. Allaha çok şükür hayal ettim gerçek oldu. Emek sarf ettim, gecemi ve gündüzümü verdim. Şu an ne mutlu ki ailemin geçimini sağlayabiliyorum” diye konuştu.
(MB-MP-Y)
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