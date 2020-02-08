- İtalya'da Çinli gençten virüs protestosu - 'Ben virüs değilim, insanım. Ön yargıyı ortadan kaldır' Video

-İnsanların Jiang'a sarılması

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( ROMA ) - İtalya'da Çinli gençten virüs protestosu- "Ben virüs değilim, insanım. Ön yargıyı ortadan kaldır" ROMA



- İtalya'da Çinli bir genç, korona virüsünün hızla yayılmasının ardından insanların Çin halkına karşı ön yargılarını kırma amacıyla eylem yaptı. İtalya'nın Floransa kentinde İtalyan-Çin Gençlik Birliği Başkan Yardımcısı olan Massimiliano Martigli Jiang, Çin'de ortaya çıkan korona virüsünün hızla yayılmasından sonra Çin halkına karşı artan ön yargıyı protesto etmek için kentteki kalabalık bir caddede eylem yaptı. Maske takan Jiang, "Ben virüs değilim, insanım. Ön yargıyı ortadan kaldır" yazılı pankartla çevredekilerin dikkatini çekmeye çalıştı. Jiang'ın protestosuna kayıtsız kalmayan birçok kişi de endişelerini ifade etmek için gence sarılarak karşılık verdi. Öte yandan Çin halkına karşı olan ön yargıyı kırmayı hedeflediğini belirten Jiang'ın o anları sosyal medyada paylaşmasıyla görüntüler viral oldu.



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