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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- İtalya'da Binada Patlama: 3 Ölü

- İtalya'da Binada Patlama: 3 Ölü

binanın görüntüsü

( ROMA ) - İtalya'da binada patlama: 3 ölü ROMA

Gaz Kaçağı İtalya 


- İtalya’da bir binada meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. İtalya’nın Gorizia şehrinde bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın tamamen yıkıldığı öğrenildi. Bölgedeki itfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışması sonucunda enkaz altında kalan 3 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi. Patlamanın nedeni olarak gaz kaçağı üzerinde duruluyor.
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