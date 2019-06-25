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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı - MANİSA

İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı - MANİSA

- Adalet Bakanı Yardımcısı Cengiz Öner'in fuara gelmesi - Öner'in Manisa Valiliği'ni ziyareti - Fuardaki stantlardan detay görüntüler - Manisa Valisi Ahmet Deniz'in konuşması - Adalet Bakanı Yardımcısı Cengiz Öner'in konuşması - Protokol üyelerinin stantları gezmesi - Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner: - "1997'de kurulan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Türkiye'nin geleneksel el sanatlarının nesilden nesle aktarılmasını sağlama konusunda önemli bir köprü olmuştur"MANİSA (AA) - Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" Manisa 'da düzenlenen törenle açıldı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Cumhuriyet Meydanı'nda açılan fuara 63 ceza infaz kurumunun işyurdu müdürlüğü katıldı.
Tutuklu ve hükümlüler tarafından üretilen gıda, tekstil, mobilya ve hediyelik türündeki pek çok eşya, Manisa lıların beğenisine sunuldu.Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, açılış töreninde yaptığı konuşmada, işyurtları bünyesindeki mesleki eğitim çalışmalarının, tahliye olan hükümlülerin toplumsal hayata tutunarak sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağladığını söyledi.

İşyurtlarında çalışarak, kendilerine verilen teorik bilgileri pratiğe dönüştüren hükümlü ve tutukluların, ekip çalışması ve zaman yönetimi gibi becerilerini geliştirdiğini anlatan Öner, "1997'de kurulan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Türkiye'nin geleneksel el sanatlarının nesilden nesle aktarılmasını sağlama konusunda önemli bir köprü olmuştur." diye konuştu.
Manisa Valisi Ahmet Deniz de meslek ve sanat eğitimi alan hükümlü ve tutukluların, hayata yeni bir başlangıç yapmak istediklerinde topluma daha iyi uyum sağladığını ve suça yönelimlerinin azaldığını vurguladı.Konuşmaların ardından Vali Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli'nin da aralarında bulunduğu protokol üyeleri, açılış kurdelesini kesti.Protokol üyeleri, açılışın ardından fuardaki stantları ziyaret etti.Fuar, 30 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Mesleki Eğitim Açılış Töreni Hükümlüler El Sanatları Ziyaretçiler 

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