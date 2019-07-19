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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
İşyerinin önünde silahlı saldırıya uğradı

İşyerinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Yaralı şahsın yerde yatması

Olay Yeri İnceleme Silahlı Saldırı Mobilya Mağazası Mobilya Saldırı 

-Yaralı şahsın ambulansa alınması
-Ambulansın olay yerinden ayrılması
-Kaldırım üzerindeki boş kovanlar
-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da bir kişi işyerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından vurularak yaralandı. Olay, saat 19.00 sıralarında Fenari Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde mobilya mağazası bulunan Hasan O., işyerinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın silahından çıkan iki kurşundan birisi sağ bacağına isabet eden Hasan O., kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden hızla kaçtı. Vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ekipler, olay mahallinde güvenlik tedbiri alırken, yaralı mobilyacı çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ekipler, mobilyacıyı vurarak kaçan şahsı yakalaya bilmek için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekibi de işyerinin önünde boş kovan çalışması yaptı. Diğer yandan, mobilyacıyı bacağından vurarak kaçan şahsın eski ortağı olduğu ileri sürüldü.
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