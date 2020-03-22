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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
İşyerine pompalı tüfekle saldırı - İZMİR

İşyerine pompalı tüfekle saldırı - İZMİR

- Pompalı tüfekle saldırının yaşandığı sokağın polis kordonuyla kapatılması - Polis aracından görüntü İzmir 'de iş yerine pompalı tüfekle saldırıİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldı.Alınan bilgiye göre, L.Ç'nin Akıncılar Mahallesi'ndeki iş yerine pompalı tüfekle ateş edildi.Saldırıda yaralanan olmazken, polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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