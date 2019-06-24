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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İşyerinde patlama - GAZİANTEP

İşyerinde patlama - GAZİANTEP

- Patlama anının güvenlik kamerasına yansıması - Patlamanın ardından iş yerinde oluşan harabiyet - Suriyeli Sıtkı İbrahim'in açıklamaları Gaziantep 'te iş yerinde patlama - Bir lokantada elektrik kontağı nedeniyle meydana gelen ve hasara neden olan patlama, güvenlik kamerasına yansıdıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te bir lokantada elektrik kontağından meydana geldiği tespit edilen patlama, hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesindeki İncilikaya Mahallesi 2 Nolu Cadde'de bulunan bir lokantada, sabaha karşı patlama meydana geldi.Patlamanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı, hasar oluştu. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, ilk belirlemelere patlamanın elektrik kontağı nedeniyle meydana geldiğini tespit etti.İş yerindeki patlama anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.Öte yandan iş yerinin Suriye uyruklu kişilere ait olduğu öğrenildi.Patlamanın meydana geldiği bölgede oturan Suriyeli Sıtkı İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabaha karşı patlama sesi duyup dışarıya çıktıklarını söyledi.

İş yerinin camlarının kırıldığı patlamada maddi hasarın olduğu anlatan İbrahim, "Tek tesellimiz, patlamanın gece olması. Gündüz olsa birileri de zarar görebilirdi. Çok şükür kimseye bir şey olmadı." diye konuştu.

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