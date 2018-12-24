İsveçli anneannelerin deniz keyfi Haberi

-denizden çıkmaları

-güneşlenmeleri

-konuşmaları



( ANTALYA ) ANTALYA



- Yeni yıla girmek için tercihlerini Alanya'dan yana kullanan İsveçli üç kadın turist, sahilde güneşlenip denize girdi. Antalya'nın Alanya ilçesinde tatillerini geçiren İsveç uyruklu üç turist, Keykubat plajına inip denizin ve güneşin tadını çıkardı. Yaşları 50 ile 60 arasında değişen Yvone Nijsson, Lena kristiansson, Asa Persson'u görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir süre sahilde güneşlenen İsveçli turistler, ardından kendilerini Keykubat plajında denize bıraktılar. İsveç'ten geldiklerini ve Alanya'nın çok güzel olduğunu söyleyen turistler, denizden çıktıktan sonra da sahilde güneşlenmeye devam etti.

