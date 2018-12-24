Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İsveçli anneannelerin deniz keyfi Haberi

İsveçli anneannelerin deniz keyfi Haberi

turistlerin denizdeki görüntü

İsveç Kubat Irak 

-denizden çıkmaları
-güneşlenmeleri
-konuşmaları

( ANTALYA ) ANTALYA

- Yeni yıla girmek için tercihlerini Alanya'dan yana kullanan İsveçli üç kadın turist, sahilde güneşlenip denize girdi. Antalya'nın Alanya ilçesinde tatillerini geçiren İsveç uyruklu üç turist, Keykubat plajına inip denizin ve güneşin tadını çıkardı. Yaşları 50 ile 60 arasında değişen Yvone Nijsson, Lena kristiansson, Asa Persson'u görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir süre sahilde güneşlenen İsveçli turistler, ardından kendilerini Keykubat plajında denize bıraktılar. İsveç'ten geldiklerini ve Alanya'nın çok güzel olduğunu söyleyen turistler, denizden çıktıktan sonra da sahilde güneşlenmeye devam etti.
İlgili Foto Galeriler
İsveç Türkiye Maçından En Güzel Karelerİsveç Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Östersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme KarşılaşmasıÖstersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Karşılaşması
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı