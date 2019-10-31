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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
- İsveç'teki Şilililerden Ülkelerindeki Gösterilere Destek İzle

- İsveç'teki Şilililerden Ülkelerindeki Gösterilere Destek İzle

gösteriler detay

(STOCKHOLM) - İsveç'teki Şilililerden ülkelerindeki gösterilere destek STOCKHOLM

Tren İstasyonu Protesto İsveç Tiago Başkent 


- Şili’nin başkenti Santiago’da iki hafta önce metro ücretlerine yapılan zamma karşı başlatılan gösteriler, İsveç’teki Şilililer tarafından da desteklendi. İsveç’in başkenti Stockholm’de bulunan tren istasyonunda toplanan Şilililer, Şili'de başlatılan gösterilere destek vermek amacıyla müzikli protesto gösterisi düzenledi.
Şarkılar söyleyen Şilililer, protestolara desteğini sürdürdü. Şili'de iki hafta önce ulaşım ücretlerine yapılan zam halkın tepkisine dönüşmüş, Santiago'da sokağa çıkan binlerce kişi protestolarını sürdürmüş, otobüs ve otomobilleri ateşe vermiş, 1 milyon 200 bin kişi Santiago'da yürüyüş yapmıştı. Gösterilerde 20 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 203 kişinin ise gözaltına alındığı belirtilmişti. Şili Devlet Başkanı Sebatian Pinera'nın kabineyi değiştirmesi üzerine göstericilerin sayısında azalma olmuştu.
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