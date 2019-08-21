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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- İsveç'teki İranlılardan rejim karşıtı protesto - İran Dışişleri Bakanı Zarif’in İsveç ziyareti parlamento binası önünde protesto edildi

- İsveç'teki İranlılardan rejim karşıtı protesto - İran Dışişleri Bakanı Zarif’in İsveç ziyareti parlamento binası önünde protesto edildi

protestolardan görüntüler

(STOCKHOLM) - İsveç'teki İranlılardan rejim karşıtı protesto- İran Dışişleri Bakanı Zarif’in İsveç ziyareti parlamento binası önünde protesto edildi STOCKHOLM

Rejim Karşıtı Protesto Başkent İranlılar Parlamento 


- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in İsveç ziyaretini eleştiren onlarca İranlı, başkent Stockholm’de protesto gösterisi düzenledi.
Başkent Stockholm'de bulunan parlamento binası önünde bir araya gelen onlarca kişi İran rejimi karşıtı sloganlar atarak İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in İsveç’e düzenlediği ziyareti protesto etti. İran’ın devrim öncesi dönemine ait bayrağını açan göstericiler, üzerinde 'İran rejiminin elçiliğini kapatın’ gibi rejimi hedef alan mesajlar içeren pankartlar açtı. İsveç polisinin yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde gerçekleşen protestoya katılan İranlılar daha sonra olaysız dağıldı. Zarif’in İsveç temaslarını tamamladıktan sonra Norveç’in başkenti Oslo’ya geçmesi bekleniyor.
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