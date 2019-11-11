Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İsveç'teki eşine kavuşma hayali Adana'da son buldu İzle

İsveç'teki eşine kavuşma hayali Adana'da son buldu İzle

Kaçak göçmenlerin görüntüsü

Kaçak Göçmen İnsan Ticareti Bilgisayar Mühendisi İnsan Kaçakçılığı Sınır Dışı 

-Genel ve detay görüntü
-Mühendisin görüntüsü
-Mühendisten genel ve detay
-Mühendis ile röp

( ADANA -ÖZEL)- Afganistan uyruklu bilgisayar mühendisi İsveç'te yaşayan eşine kavuşmak için yasa dışı yollardan Adana'ya gelince yakalanarak sınır dışı edildi- Mühendis Sayed Ayub:- "Benim eşim İsveç'te onun yanına gitmek için yollara çıktım ama yakalandık"- "Afganistan'da daha önce Taliban vardı şimdi de DEAŞ var"- "Babam şehit oldu ağabeyim ise sakat kaldı orada hep ölüm korkusu var" ADANA

- Afganistan uyruklu bilgisayar mühendisi İsveç'te yaşayan eşine kavuşmak için yasa dışı yollardan Adana'ya gelince yakalanarak sınır dışı edildi. Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda bir minibüsten şüphelenen polis, geçtiğimiz günlerde Sarıçam ilçesindeki uygulama alanında aracı durdurdu. Polis, araçta yaptığı aramada İran'dan Türkiye'ye Ağrı üzerinden giriş yapan ve daha sonra Adana'ya gelen 30 Pakistan ve 27 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin sahte belgelerle Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Polis, aracın sürücüsünü de insan kaçakçılığı suçundan gözaltına aldı. "Afganistan'da hep ölüm korkusu var" Afganistan uyruklu Sayed Ayub bilgisayar mühendisi olduğunu söyleyerek, "Afanistan'da daha önce Taliban vardı şimdi de DEAŞ var. Orada sürekli savaş olduğu için ülkemi terk ediyorum. Hayat şartları çok kötü. Ben bilgisayar mühendisiyim ama iş bulamıyorum. Orada kaldığım sürece hep ölüm korkusu vardı. Çok korkuyoruz" Babasını şehit verdiğini ağabeyinin ise sakat kaldığını bu nedenle eşinin bir süre önce İsveç'e gittiğini kendisinin de ona kavuşmak için yola çıktığını ifade eden Ayub, "Afganistan'dan İran'a oradan da Türkiye'ye geldim. Çünkü benim eşim İsveç'te kalıyor. Ben de yanına gitmek için Türkiye'ye geldim. Ama şimdi buradayız" diye konuştu.
Kaçak göçmenler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Adana İl Göç İdaresine teslim edilerek sınır dışı edildi. Gözaltına alınan sürücü ise ifadesi alındıktan sonra insan ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Otomobilde Basıldılar!Otomobilde Basıldılar!
Dönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet GetirdiDönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet Getirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı