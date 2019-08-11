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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
- İsveç'te Kurban Bayramı Coşkusu İzle

- İsveç'te Kurban Bayramı Coşkusu İzle

bayram namazı

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-detay

(STOCKHOLM) - İsveç'te Kurban Bayramı coşkusu STOCKHOLM

- İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı namazı için müslümanlar camileri doldurdu. Başknet Stockholm'de bulunan Berdang Cami'nde sabahın erken saatlerinde gelen müslümanlar yer bulabilmek için camilere akın etti. Namazdan önce hutbede konuşan din görevlisi Ali Cay kurban ibadetinin önemini anlatan bir vaaz verdi. Namaz öncesi ve sonrasında yapılan dualar Allah'a açılan eller, bayramlaşma ile birbirine uzandı. Çoğunlukla Türk vatandaşlarının geldiği Bredang İslam Derneği'ne bağlı Bredang Camisi'nde 500'e yakın müslümanın katılımıyla coşkulu bayram namazı kılındı. Kurban bayramı namazından sonra caminin içerisinde ve dışarısında bayramlaşan müslümanlar tam bir bayram coşkusu yaşadı.
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