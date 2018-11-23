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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
İsveç'te evin tuvaletinden boa yılanı çıktı - STOCKHOLM

İsveç'te evin tuvaletinden boa yılanı çıktı - STOCKHOLM

- Boa yılanının klozetten çıkarılmasıİsveç'te evin tuvaletinden boa yılanı çıktıSTOCKHOLM (AA) - İsveç'in Kiruna kenti yakınlarındaki Jokkmok kasabasındaki evin tuvaletinde bir metre boyunda boa yılanı bulundu.İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Johan Martin Spik Skum adlı kişi, evinin tuvaletindeki klozette, bir metre boyunda boa yılanı görmesinin ardından yetkilileri arayarak yardım istedi.Yılanı klozetten çıkaran yetkililer, hayvanın yakınlardaki bir evden kaçmış olabileceğini ifade etti.

Televizyon Devlet Televizyonu İsveç Hayvan 

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