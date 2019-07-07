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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
İsveç'te Çin protestosu-STOCKHOLM Video

İsveç'te Çin protestosu-STOCKHOLM Video

- İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan Uygurlar, Urumçi olaylarının 10. yıl dönümü nedeniyle Çin'i protesto etti - Detaylar - Dernek Başkanı Abdullah Kökyar'ın konuşmasıİsveç'te Çin protestosu - İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan Uygurlar, Urumçi olaylarının 10. yıl dönümü nedeniyle Çin'i protesto ettiSTOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin Büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, Urumçi olaylarının 10. yılında Çin'in Doğu Türkistan politikalarını protesto etti.İsveç Uygur Maarif Derneğinin düzenlediği gösteriye katılanlar, "Çin, Uygur topraklarını terk et", "Uygurlara özgürlük'' pankartları taşıdı, ''Uygurlara özgürlük'' şeklinde sloganlar attı.Dernek Başkanı Abdullah Kökyar, burada yaptığı açıklamada, Urumçi'de 5 Temmuz 2009 tarihinde yaşananların "katliam" olduğunu söyledi.

Guangdong eyaletindeki bir oyuncak fabrikasında meydana gelen olaylarda 2 Uygur Türkünün öldürüldüğünü hatırlatan Kökyar, bu cinayeti protesto edenlere Çin güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığını, çıkan olaylarda binin üzerinde Uygur Türkünün öldüğünü söyledi.

Kökyar, ''Bu korkunç bilançoyu dünyanın değişik yerlerinde eylemlerle hatırlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Özgürlük Politika Protesto Güvenlik Güçleri Başkent 

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