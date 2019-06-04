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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- İsveç’te Bayram Namazı Coşkusu

- İsveç’te Bayram Namazı Coşkusu

namaz kılma detayları

İhlas İsveç Mazda Bayram Namazı Başkent 

-detay

(STOCKHOLM) - İsveç’te bayram namazı coşkusu STOCKHOLM

- İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar bayram namazı kılmak için camilere akın etti. Başkent Stockholm'de vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti. Türklerin yoğun bulunduğu Stockholm'un Fittja semtindeki Fittja Ulu Camisi’ne vatandaşlar sabahın erken saatinde akın etti. Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar saf tuttu. Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt da bayram namazı kılmak için camide hazır bulundu. Yunt, bayram münasebeti nedeniyle İhlas Haber Ajansı

mikrofonuna şunları söyledi: "İsveç'te yaşayan Türk vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı bu vesileyle candan kutlarım. Ramazan Bayramı vatanımıza milletimize huzurlu ve barış içinde bayram geçirilmesini dilerim" şeklinde konuştu.
Namazdan sonra Büyükelçi Yunt vatandaşlarımız ile bayramlaştı. Öte yandan Cami yönetimi tarafından vatandaşlara lokum, bisküvi ikram edildi. Ramazan Bayramı İsveç'te iş günü olması sebebiyle bazı vatandaşlarımız çalışmak için iş yerlerine gitti.
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