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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde oldu - STOCKHOLM

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde oldu - STOCKHOLM

- İsveç Başbakan Stefan Löfven'in Dışişleri Bakanlığına Ticaret Bakanı Linde'nin getirildiğini açıklaması - Linde'den görüntü - Detaylar - Opera'dan görüntüSTOCKHOLM (AA) - İsveç'te ailesine vakit ayıramadığı için bu hafta sonu istifa eden Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün yerine Ticaret Bakanı Ann Linde (57) getirildi.
İsveç Parlamentosunun açılışında konuşan Başbakan Stefan Löfven, Dışişleri Bakanlığına Ticaret Bakanı Linde'nin getirildiğini duyurdu.Ticaret Bakanıyken 2017'de gittiği İran'da başörtüsü taktığı ve görüşmelere başörtüsü ile girdiği için aşırı sağcıların hedefi olan Linde, eleştirilere karşı, ev sahibi ülkenin hassasiyetlerine saygı duyulması gerektiğini dile getirmişti.Linde, 2008'de İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir panelde, "Barış için en önemli ön koşul, İsrail'in Filistin topraklarını işgaline son vermesi." ifadelerini kullanmıştıLinde, 2011'de de İsveç Filistin Derneği tarafından 'Yılın Filistin dostu' ödülüne layık görülmüştü.

Hafta Sonu Aşırı Sağ Aşırı Sağcı Başörtüsü Hassasiyet 

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